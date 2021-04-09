نائب فرنسي: الاتحاد الأوروبي لم يكن يريد لقاح “سبوتنيك في” لأسباب جيوسياسية

أعلن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني تياري مارياني الجمعة، أن اللقاح الروسي ضد كوفيد19، “سبوتنيك في” كان غير مرغوب به للاتحاد الأوروبي منذ البداية لأسباب جيوسياسية. وقال مارياني، عبر قناة” بي إف إم تي في” التلفزيونية “منذ البداية، كان هذا الخيار غير مرغوب به للاتحاد الأوروبي لأسباب جيوسياسية، على الرغم من حقيقة، أن هذا اللقاح الآن في مرحلة الترخيص على المستوى الأوروبي”.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي لم يقدم الاتحاد الأوروبي أي طلبات مسبقة للقاح الروسي، على الرغم من تقديم مثل هذه الطلبات للقاحات أخرى حتى قبل اعتمادها على المستوى الأوروبي. وأردف البرلماني الأوروبي “أعتقد أن المسألة اليوم هي حماية الفرنسيين. وأي لقاح – روسي، صيني، أوروبي، أميركي – لا يهم. نحن بحاجة إلى جميع اللقاحات اللازمة. وجنسيتها هي بالفعل مسألة ثانوية”.

هذا وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، مارين لوبان، قد أعلنت في وقت سابق، أن فرنسا يجب ألا تنتظر موافقة الاتحاد الأوروبي من أجل استخدام اللقاح الروسي ضد “كوفيد19” ، واقترحت إجراء ترخيص[شهادة نوعية] للعقار على المستوى الوطني.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح “سبوتنيك في” فعالية بنسبة 91.6 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح “سبوتنيك في” في 60 دولة تقريبا يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة؛ ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصلت عليها الجهات المنظمة الحكومية.

المصدر: سبوتنيك