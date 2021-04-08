سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

استهدف سلاح الجو المسير ليل الأربعاء الخميس، قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه بتويتر أن”الإصابة في قاعدة الملك خالد الجوية كانت دقيقة بحمد الله”.

وأشار إلى أن”الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار”.

يذكر أن متحدث القوات المسلحة العميد أفاد أول أمس الثلاثاء، أن”سلاح الجو المسير من استهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف2k”، مؤكداً أن” الإصابة كانت دقيقة”.

المصدر: المسيرة