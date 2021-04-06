مستشفى الهمشري أجرى فحوص PCR لمخالطين في مخيمي البداوي ونهر البارد

توجه فريق مكافحة الكورونا التابع لمستشفى الهمشري -جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني – إلى مخيمي البداوي مستشفى صفد ونهر البارد مركز ياسر عرفات، حيث أجرى ما يقارب الـ 200 فحص PCR لمخالطين وآخرين لديهم أعراض الفيروس.

وأوضح المدير العام لمستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين، أن “هذه الجولة الى الشمال لتقييم الوضع الصحي من حيث انتشار العدوى، وهي كباقي الجولات التي يقوم بها فريق مكافحة الكورونا داخل كل مخيماتنا وتجمعاتنا الفلسطينية في لبنان، ضمن خطة إستباقية وضعت بالتنسيق والمتابعة اليومية مع السفير أشرف دبور”.

وأكد “العمل على التوعية وأخذ الاحتياط لتفادي انتشار هذا الوباء بين أهلنا في المخيمات قدر الإمكان، لأننا نعيش وسط صعوبات اقتصادية وعلاجية طبية على مستوى كل لبنان”. وأشار إلى أن “هذه الزيارات دورية للإطلاع على أوضاع المخيمات الصحية، لتفادي أي كارثة، ونستقبل داخل مستشفى الهمشري مرضى فلسطينيين من كل المخيمات، وفرقنا الطبية تقوم بواجبها داخل المستشفى وخارجه، لنبقى الدرع الطبي الواقي لأهلنا في لبنان دون كلل أو تعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام