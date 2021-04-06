منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR9 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2021 - 11:44

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR9

منذ 55 mins 6 April، 2021
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