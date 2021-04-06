اليابان تخشى تفشي موجة رابعة محتملة لفيروس كورونا

أعربت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الإثنين، عن خشيتها من تفشي موجة رابعة ناشئة من جائحة كورونا مدفوعة بطفرات جديدة من الفيروس، قبل 109 أيام فقط على أولمبياد طوكيو.

وقال كوجي وادا، مستشار الحكومة بشأن الجائحة، إن سلالة متحورة من الفيروس اكتشفت أول مرة في بريطانيا، ترسخت في منطقة أوساكا حيث انتشرت سريعا وملأت المستشفيات بكثير من الحالات الخطيرة بشكل أكثر مما تسبب فيه الفيروس الأصلي.

وقال وادا “الموجة الرابعة ستكون أكبر… ينبغي أن نبدأ مناقشة كيف يمكن استخدام هذه الإجراءات الموجهة لمنطقة طوكيو”.

وأعلنت اليابان حالة الطوارئ مرتين شملت معظم أنحاء البلاد خلال العام المنصرم، كان أحدثها بعد العام الجديد عقب ظهور الموجة الثالثة والأشد فتكا من الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز