نواب ايرانيون يدعون الى تشكيل لجنة برلمانية للاشراف على وثيقة التعاون مع الصين

دعا مجموعة من النواب في مجلس الشورى الاسلامي الى تشكيل لجنة للاشراف على تنفيذ وثيقة التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين.

وقال النائب احمد امير آبادي فراهاني في تصريح له اليوم الاحد بهذا الصدد: ان مجموعة من النواب طلبوا تنفيذ المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس واكدوا اهمية الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران والصين وضرورة الاشراف على تنفيذها ودعوا الى تشكيل لجنة لهذا الغرض.

واضاف انه وفقا للمادة 40 من النظام الداخلي للمجلس ستتم عملية التصويت على هذا الاقتراح الذي تقدم به 40 نائبا وفي حال الموافقة على ذلك سيتم تشكيل اللجنة وانتخاب اعضائها.

وحول تركيب وآلية تشكيل اللجنة قال: انه وبعد الموافقة على تشكيل اللجنة سيتم انتخاب 15 نائبا للعضوية فيها من قبل النواب في اجتماع مفتوح للمجلس.

وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف انه دعا خلال اجتماع مغلق للمجلس الى تشكيل لجنة او مجموعة خاصة للاشراف على هذا الموضوع.

واضاف اننا يمكننا ان نضع مطلب النواب في جدول الاعمال او ان يقوم زملاؤنا في المجلس بدراسة الموضوع الذي يحظى باهمية خاصة ويجب ان يقوم المجلس برصده ومتابعته من ناحية المراقبة والاشراف.

المصدر: وكالة فارس