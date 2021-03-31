الشيخ قاسم: لن نيأس من ‏اجتراح الحلول لولادة الحكومة بأسرع وقت

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم رئيس مجمع التقريب ‏بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري، بحضور المستشار الثقافي الإيراني الدكتور عباس خاميار والوفد ‏المرافق.‏

وأكد الشيخ قاسم أن “عمل التقريب بين المذاهب هو الرد ‏الساطع والمؤثر في مواجهة دعاة التفرقة والتكفير والإرهاب الثقافي والميداني”، معتبرا أنه “العمل الذي ‏يُسقط مشاريع أمريكا و”إسرائيل” القائمة على تفتيت بلداننا وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ‏فيها”.‏

وقال سماحته إن “تجربتنا في لبنان هي نموذج من العمل المقاوم الذي يتماهى مع الوحدة ‏الوطنية والإسلامية”، مشددًا على أن “حزب الله حريص دائمًا على الحوار والتعاون وتوجيه بوصلة المواجهة نحو ‏أعداء الوطن والأمة”.‏

وأضاف أننا “سنبقى في خندق تحرير فلسطين ورفض التبعية وحماية استقلال بلدنا”، مؤكدا أننا “‏نجهد اليوم لتشكيل حكومة يتعاون فيها المخلصون لهذا البلد من أجل إنقاذه من مشاكله ‏الاقتصادية والاجتماعية، وهي مطلبٌ ملحٌّ لنا ولجميع المواطنين، وعلينا أن لا نيأس من ‏اجتراح الحلول التي تقرب وجهات النظر لولادة الحكومة بأسرع وقت”.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله