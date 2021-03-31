الشيخ قاسم: لن نيأس من ‏اجتراح الحلول لولادة الحكومة بأسرع وقت

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم رئيس مجمع التقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري، بحضور المستشار الثقافي الإيراني الدكتور عباس خاميار والوفد المرافق.
وأكد الشيخ قاسم أن “عمل التقريب بين المذاهب هو الرد الساطع والمؤثر في مواجهة دعاة التفرقة والتكفير والإرهاب الثقافي والميداني”، معتبرا أنه “العمل الذي يُسقط مشاريع أمريكا و”إسرائيل” القائمة على تفتيت بلداننا وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية فيها”.
وقال سماحته إن “تجربتنا في لبنان هي نموذج من العمل المقاوم الذي يتماهى مع الوحدة الوطنية والإسلامية”، مشددًا على أن “حزب الله حريص دائمًا على الحوار والتعاون وتوجيه بوصلة المواجهة نحو أعداء الوطن والأمة”.
وأضاف أننا “سنبقى في خندق تحرير فلسطين ورفض التبعية وحماية استقلال بلدنا”، مؤكدا أننا “نجهد اليوم لتشكيل حكومة يتعاون فيها المخلصون لهذا البلد من أجل إنقاذه من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، وهي مطلبٌ ملحٌّ لنا ولجميع المواطنين، وعلينا أن لا نيأس من اجتراح الحلول التي تقرب وجهات النظر لولادة الحكومة بأسرع وقت”.
المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله