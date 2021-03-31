الرئيس روحاني: الولايات المتحدة تعيق وصول اللقاح إلى الشعب الإيراني وتمنع الشركات العالمية من التعامل معنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2021 - 10:44

الرئيس روحاني: الولايات المتحدة تعيق وصول اللقاح إلى الشعب الإيراني وتمنع الشركات العالمية من التعامل معنا

منذ 32 mins 31 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة