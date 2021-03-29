وقفة في مستشفى نبيه بري الجامعي بالنبطية وفاء لشهداء الكادر الطبي بمواجهة كورونا

نفذ الجسم الطبي والاداري في مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية الاثنين وقفة تضامنية لمدة خمس دقائق، تلبية لدعوة نقابتي الاطباء في لبنان وطرابلس، وذلك تكريما ووفاء لـ38 طبيبا استشهدوا اثناء قيامهم بالواجب في مواجهة فيروس كورونا.

وبالمناسبة، قال رئيس مجلس ادارة مدير عام المستشفى الدكتور حسن وزني “ألف تحية لروح الاطباء الذين سقطوا في مواجهة فيروس كورونا”، وطالب “باقرار قوانين مقدمة لمجلس النواب وأهمها اعتبار الطبيب أو الممرض المتوفى في مكافحة وباء كورونا شهيدا أسوة بالشهداء في القوى الامنية -كل حسب رتبته- وقانون حصانة الطبيب وقانون الضمان الصحي مدى الحياة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام