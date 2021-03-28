رئيس الوزراء الأرميني يعلن عزمه الاستقالة في نيسان/أبريل المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يوم الأحد، أنه سيستقيل رسميا من منصبه في نيسان/أبريل المقبل تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال باشينيان في لقاء مع سكان مقاطعة أرمافير غرب العاصمة يريفان: “في المستقبل القريب، في نيسان/أبريل، سأستقيل، لكن ليس من أجل الرحيل، وإنما لإجراء انتخابات مبكرة. وخلال تلك الفترة، سأواصل القيام بأعمال رئيس الوزراء”.

وفقا للقانون الأرمني، فإن انتخابات تشريعية ستعقد إذا فشل البرلمان مرتين في انتخاب رئيس وزراء جديد بعد استقالة رئيس الحكومة الحالي. وفي وقت سابق قال باشينيان إن انتخابات برلمانية مبكرة ستجرى في 20 حزيران/يونيو المقبل.

المصدر: وكالات