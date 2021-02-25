رئيس الوزراء الأرميني يعلن أنه لا يعتزم لهرب من البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 25 2021 - 12:44

رئيس الوزراء الأرميني يعلن أنه لا يعتزم لهرب من البلاد (سبوتنيك)

منذ 17 mins 25 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة