قوى الامن: توقيف مطلوب في القبة بجرائم خطف وإطلاق نار واحتجاز حرية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار العمل المستمر الذي تقوم به المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لملاحقة وتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات عن تواجد أحدهم في منطقة القبة- طرابلس.

على الأثر، وبعد القيام بعملية دقيقة، تمكنت قوة من المجموعة المذكورة من توقيفه في المحلة ذاتها، ويدعى:

– س. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)، وهو مطلوب بجرائم خطف، وإطلاق نار، واحتجاز حرية، وحيازة أسلحة.

أودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام