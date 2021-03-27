أبو مرزوق: قائمة حماس للانتخابات التشريعية ستكون حمساوية كاملة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق أن “قائمة حركة حماس للانتخابات التشريعية ستكون حمساوية كاملة وسيرأسها خليل الحيّة”.

وأوضح أبو مرزوق أن “55% من أعضاء قائمة حماس من الضفّة الغربيّة، و45% من قطاع غزّة”، ولفت إلى “26% من المقاعد ستخصص لمرشحات من النساء”.

وحول امكانية تأجيل الانتخابات قال ابو مرزوق “لدي تقديرات بنحو 40% عن تأجيل الانتخابات”، واضاف ان “رئيس السلطة محمود عباس، قد لا يجري الانتخابات الرئاسيّة في حال شعر أنه مهدد بالخسارة”، وتابع رغم أنّ هناك ضمانات من دول بإجراء الانتخابات الرئاسيّة إلا أنني لا أستطيع أن أقول إنها مضمونة”.

المصدر: فلسطين اليوم