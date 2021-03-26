بلدية الدوير: لا مواد فاسدة أو غير صحية داخل برجاوي ماركت

أعلنت بلدية الدوير في بيان، أن “رئيس بلديتها المحامي محمد قانصو، بمؤازرة شرطة البلدية، كشف على البضائع المعروضة داخل برجاوي ماركت في البلدة، وعاين المعلبات والأجبان المعروضة فيها، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود معلبات منتهية الصلاحية فيها. وبعد التدقيق، تبين أن كل البضائع والمنتوجات صلاحية استعمالها طبيعية وغير منتهية التاريخ المحدد أبدا، ولم يتم ضبط أي مواد فاسدة أو غير صحية”.

وشدد قانصو على “ضرورة التزام كل المؤسسات التجارية في البلدة وضع تاريخ واضح لصلاحية المنتجات لديها، إضافة إلى التشدد في اتخاذ الإجراءات الصحية داخلها لجهة أن يضع جميع العاملين والزبائن الكمامات ومنع أي اكتظاظ، إلا ضمن إعداد محدودة”.

برجاوي ماركت

ولاحقا، نفت “برجاوي ماركت” في بيان، “الإشاعات المغرضة التي تتداول خبرا مفاده قيامها بعرض معلبات منتهية الصلاحية وبيعها”، مؤكدة أن “هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويبتغي الأذى وتضليل الناس”.

وأكدت “حرصها على سلامة زبائنها”، مستنكرة “نشر الأضاليل”، مؤكدة “سلامة منتوجاتها ومراقبتها الدائمة خوفا من الله والتزاما بضميرنا الأخلاقي”، لافتة إلى أنها “ستلاحق قانونيا مروجي الشائعة لوضع حد للافتراءات”.

المصدر: الوكالة الوطنية