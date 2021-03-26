الصحة الفلسطينية: تسجيل 16 وفاة و1511 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 16 وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: قلقيلية 2، ضواحي القدس 2، الخليل 4، جنين 1، نابلس 3، رام الله والبيرة 2، وحالتي وفاة في قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 21، قلقيلية 59، طولكرم 45، ضواحي القدس 28، الخليل 206، جنين 163، سلفيت 43، نابلس 84، بيت لحم 80، رام الله والبيرة 153، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 617”.

المصدر: فلسطين اليوم