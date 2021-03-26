اليمن: العدوان يجدد خرق اتفاق التهدئة بالحديدة وطائراته تعتدي على عدة مناطق

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الخميس 17 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وحجة.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب و3 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف و3 غارات جوية على منطقة بني حسن في مديرية عبس بمحافظة حجة”.

وتابع المصدر انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان 166 خرقا لاتفاق التهدئة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها خرق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على التحيتا وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والتحيتا”، وأضاف أن “من بين خروق العدوان، 21 خرقًا بقصف مدفعي و141 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله