وزارة حقوق الإنسان اليمنية تطلق تقريرها السادس بعنوان “العدوان على اليمن جرائم حرب وتواطئ دولي”

أطلقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء تقريرها الرسمي السادس بعنوان “العدوان على اليمن جرائم حرب وتواطئ دولي”.

وأكدت الوزارة أن العدوان تعمد تجويع المدنيين موضحة أن 16.2 مليون شخصاً يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما حرم العدوان ما يزيد 1.25 مليون موظفاً من مرتباتهم، فيما ارتفعت نسبة الفقر إلى 85% ومعدل البطالة إلى أكثر من 65%

وبين تقريب الوزارة أن العدوان شن عشرات آلاف الهجمات العسكرية أدت إلى قتل وجرح 43.582 مواطناً منهم 7.999 طفلاً و5.184 امرأة، موضحة أن العدوان سبب نزوح أربعة ملايين و509 ألفا و328 مواطناً.

وفيما يخص استهداف المنشئات التجارية والمصانع والإنتاج والزراعة أوضحت أن العدوان استهدف 13.742 حقلاً ومخزناً وموقعاً زراعاً، مشيرة إلى نفوق 441.605 من المواشي وأكثر من 30 خيلاً عربياً وإحراق 41.610 خلية نحل جراء قصف العدوان.

ونوهت إلى أن العدوان دمر 2.409 منشأة مالية، وأحرق 4.718 مركز إنزال سمكي بما يحتويه، وحرم ما يزيد عن 40 ألف صياد من مهنة الصيد

وأشارت إلى أن العدوان دمر 349 مصنعا إنتاجيا و5 صوامع غلال، كما دمر 539 منشأة وشبكة كهرباء وقتل 383عاملا فيها، وكذا 2072 منشأة وشبكة اتصالات وقتل فيها 69 موظفا، ودمر أكثر من 679 سوقا مركزياً، 11.154 محلاً تجارياً.

وبشأن المنشئات الخدمية والتعليمية والصحية، أوضحت وزارة حقوق الإنسان أن العدوان دمر 523 منشأة صحية وأحرق 92 سيارة إسعاف فأضحى أكثر من 19.7 مليون شخص يحتاجون رعاية صحية.

ودمر العدوان 3.784 منشأة تعليمية وحرم 4.435.409 طالباً مواصلة تعليمهم كما دمر 65 معهداً فنياً وتقنياً.

كما دمر تحالف العدوان 676 محطة وقود وغاز، واحتجز عشرات السفن ودمر 14 ميناء بحريا، وكذا دمر 9 مطارات مدنية و4 طائرات مدنية و6 قطاعات للطيران.

وقام التحالف بتدمير أكثر من 47 مؤسسة إعلامية وأكثر من 28 مركز إرسال إذاعي واستنسخ قنوات فضائية وأغلق وأوقف قنوات يمنية كما قتل إعلاميين وصحفيين مع ذويهم بقصف منازلهم وأثناء تأديتهم لعملهم.

وأوضحت تقرير الوزارة أن تحالف العدوان دمر 49 منشأ قضائية واستهدف 48 منزلا لقضاة وموظفين في القضاء وقتل 18 قاضيا و40 موظفا إداريا.

وأسفر قصف العدوان عن تدمير 132 منشأة رياضية، و4.370 طريقا وجسرا، وكذا 2034 منشأة عامة لخدمات المواطنين، كما دمر 11 فرعا لصندوق الرعاية الاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحالف دمر 1.348 مسجدا، ومنع اليمنيين من الحج، كما فجرت مرتزقته عددا من المعالم الدينية، كما دمر 417 موقعا أثريا ومعلما تاريخيا، ودمر 366 منشأة سياحية

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي استخدم قنابل عنقودية وفراغية شديدة الانفجار وذات مواد كيميائية وسامة، بلغت أكثر من 3179 قنبلة قتلت الآلاف في 11 محافظة.

ونوهت إلى أن تحالف العدوان انتهك حقوق أكثر من 8100 من الأسرى بمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

المصدر: المسيرة نت