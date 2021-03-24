إيران: نعود الى التزامتنا إذا ما نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها بالاتفاق النووي

قال رئيس مكتب الديوان الرئاسي الإيراني محمود واعظي إن “تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الموعد النهائي للعودة إلى الإتفاق النووي قصير ليست موجهة لإيران، بل للدول التي انسحبت من الإتفاق النووي ولم تف بالتزاماتها في اطار الإتفاق”.

وشدد واعظي الاربعاء على ان “موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح وشفاف ونحن ملتزمون بقرارنا وما قلناه”، وأكد أنه “يجب على أطراف الإتفاق النووي الوفاء بالتزاماتهم حتى يعود الوضع إلى طبيعته”، ولفت الى ان “الامام السيد علي الخامنئي والرئيس حسن روحاني كررا مرارا وبصراحة انه إذا ما نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها بالاتفاق النووي، فستعود إيران ايضا على الفور إلى التزاماتها”.

وأوضح واعظي أن “إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية كان بينهما تعاون وعلاقات جيدة في الماضي وستستمر في المستقبل ونحن على استعداد تام لتنفيذ كل ما يتماشى مع التعهدات بالإتفاق النووي”.

المصدر: ايرنا