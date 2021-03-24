كورونا في الأردن.. تسجيل 92 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 92 وفاة و9003 إصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6077 وفاة و553727 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 99762 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 518 حالة، فيما غادر 367 مريضا المستشفيات.

وبلغ العدد الإجمالي للمرضي الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 3334 حالة.

وأجري في الـ24 ساعة الأخيرة 45699 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5569435.

وكانت السلطات الصحية سجلت، أمس الاثنين، حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بالفيروس بلغت 109 حالات.

المصدر: وكالات