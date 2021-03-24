كورونا في بريطانيا.. تسجيل 5379 إصابة و112 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 5379 إصابة و112 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5379، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4307304 حالات.

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا استقرارا نسبيا حيث وصل يوم 19 مارس إلى 4802 حالتين، وفي 20 مارس 5587، وفي 21 مارس 5312، وفي 22 مارس 5342.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 112 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126284 شخصا.

المصدر: وكالات