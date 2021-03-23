الصحة اللبنانية: تسجيل 3851 إصابة كورونا جديدة،و 42 وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 19:32

الصحة اللبنانية: تسجيل 3851 إصابة كورونا جديدة،و 42 وفاة خلال 24 ساعة

منذ 26 mins 23 March، 2021
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