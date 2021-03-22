مدير مركز غاماليا: تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد ممكن من سن الرابعة

أعلن مدير مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبرغ الإثنين، أن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد ممكن من سن الرابعة وأن تحديد العمر بالضبط ما زال يخضع للدراسة. وقال غينسبرغ، خلال اجتماع مع الرئيس حول اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، “سيتم تقسيم الأطفال إلى عدة مجموعات. وبالطبع لابد من البداية من السن، 12 إلى 17 عاماً أو من 13 (عامًا)، نحن نعمل الآن على هذا الأمر مع أطباء الأطفال”.

ووفقاً لاقتراح مطوري لقاح “سبوتنيك-في” ستبدأ المجموعة التالية من عمر 8 سنوات. وأضاف أنه “ما بعد ذلك أجد صعوبة في التنبؤ، ربما 3-4 سنوات. ربما سننزل إلى فئة عمرية أقل … لقد طورنا وحصلنا على براءة اختراع، وبدأنا الآن بتجارب إكلينيكية للشكل الأنفي من “سبوتنيك- في “، وهو بالتأكيد شكل لطيف للغاية ومريح لتطعيم للأطفال، وخاصة الأطفال الصغار”.

ووفقًا له، فإن “الشكل الداخلي للأنف، كما يتضح من التجارب الأولى يخلو تمامًا من أي آثار جانبية”.

وفي وقت سابق، أعلن غينسبرغ أن تطعيم الأطفال الصغار ممكن عن طريق الأنف وهذه الطريقة دون آثار جانبية.

وفي وقت سابق ايضاً، لفت مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيتشينوف، فاديم تاراسوف، إلى أنه قبل استخدام اللقاح في علاج الأطفال، تجرى في العادة اختبارات ما قبل السريرية على صغار الحيوانات، وعقب ذلك، يتم اتخاذ القرار بشأن معالجة الأطفال بالدواء. وأوضح تاراسوف أنه “من السابق لأوانه الحديث عن استخدام اللقاح للأطفال، لكنهم أيضا ليسوا ضمن مجموعة الخطر، فهم يتحملون المرض بسهولة أكبر”.

المصدر: سبوتنيك