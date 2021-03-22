الصحة الفلسطينية: تسجيل 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين انه تم تسجيل 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1534 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فسطين.

وأكدت الوزارة انه “تم تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: قلقيلية 2، طولكرم 6، الخليل 2، نابلس 9، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 1، طوباس 1″، وتابعت “تم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 288، ضواحي القدس 93، قلقيلية 97، طولكرم 175، الخليل 491، نابلس 331، بيت لحم 130، سلفيت 49، رام الله والبيرة 277، طوباس 32، أريحا والأغوار 17، قطاع غزة 358”.

المصدر: فلسطين اليوم