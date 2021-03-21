جيش العدو يلقي قنابل مضيئة على طول الحدود الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 22:46

جيش العدو يلقي قنابل مضيئة على طول الحدود الجنوبية

منذ 6 mins 21 March، 2021
الحدود
لبنان

افاد مراسل المنار في الجنوب علي شعيب عن”القاء قنابل مضيئة من قبل جيش العدو على طول الحدود الجنوبية من مقابل بلدات #بليدا – #ميس_الجبل – #حولا – #مركبا – #العديسة #كفركلا”.

وأضاف ان”القنابل المضيئة ترافقت مع تحليق لمروحيتين داخل الأراضي المحتلة وسماع عدة رشقات نارية،وتصريحات لإعلام العدو عن تسلل ثلاثة  سودانيين عبروا السياج الحدودي من لبنان”.

كما افاد المراسل عن تحركات إسرائيلية معادية بالقرب من السياج التقني للكشف وإصلاح المكان المتضرر في السياج بسبب عبور السودانيين الثلاثة الى الأراضي المحتلة.

المصدر: موقع المنار

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