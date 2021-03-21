تراجع الأرباح الصافية لشركة #ارامكو بنسبة 44,4 بالمئة في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 09:30

تراجع الأرباح الصافية لشركة #ارامكو بنسبة 44,4 بالمئة في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط

منذ 46 mins 21 March، 2021
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