مصر تسجل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، اليوم السبت، تسجيل 645 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و40 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المتحدث إن، “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 194127 من ضمنهم 149256 حالة تم شفاؤها، و 11512 حالة وفاة”.

هذا ولاحظ مراقبون بداية الموجة الثالثة من الوباء في مصر؛ في حين أظهر استطلاع للرأي أعلن قبل أيام أن عام 2020 شهد إصابات تقترب من الثلاث ملايين حالة.

واعتمدت مصر أربعة لقاحات بشكل طارئ وهو سينوفارما الصيني، واسترازينكا الكوري ونظيره الهندي و”سبوتنيك في” الروسي، وبدأت وزارة الصحة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي في توفير اللقاح للأطقم الطبية، كما بدأت قبل أيام في إتاحة اللقاح للمواطنين، وفق ترتيب أولويات يستهدف الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المرحلة الأولى.

المصدر: وكالة سبوتنيك