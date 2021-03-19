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March 19 2021 - 18:56

استكمال التعليم عن بُعد في لبنان

منذ 34 mins 19 March، 2021
وزير التربية طارق المجذوب
لبنان

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال في لبنان طارق المجذوب عن استكمال التعليم عن بُعد وتأجيل العودة الى التعلم المدمج في المؤسسات التعليمية كافة، الرسمية والخاصة، الى موعد يحدد لاحقا.

وقال المجذوب في بيان له الجمعة “بانتظار استكمال نتائج الجهود مع وزارة الصحة العامة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الاحمر اللبناني لتأمين شروط العودة الآمنة (خصوصا بعد البلبلة التي أثارها لقاح استرازينيكا)، وبانتظار تحديد الموقف الواضح من المراجع الصحية حول الموضوع، تؤجل العودة الى التعلم المدمج في المؤسسات التعليمية كافة، الرسمية والخاصة، الى موعد يحدد لاحقا وبالتالي يستكمل التعلم عن بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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