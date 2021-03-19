الرئيس دياب ترأس اجتماعا بحث في وضع شركات الترابة

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا حول وضع شركات الترابة حضره وزراء: الدفاع زينة عكر، الاقتصاد راوول نعمه، الداخلية محمد فهمي والصناعة عماد حب الله، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب ورئيس لجنة الرقابة التشاركية الياس عساف.

وقال الوزير حب الله بعد اللقاء: “تناولنا مع رئيس الحكومة وضع شركات الترابة واتخذنا قرارات عدة لتأمين مادة الإسمنت للسوق، ومحاربة الاحتكار الموجود وغلاء الأسعار الذي يشكل سرقة غير مقبولة، وتم الاتفاق على إصدار وزير الداخلية قرارا بمهلة إدارية لمدة شهر، تسمح للمصانع بفتح معاملها وتصنيع مادة الإسمنت من ضمن الشروط التي وضعت من قبل اللجنة، لإعطاء الوقت لاستكمال آلية الرقابة. ووعدت الشركات بإنهاء التفاهمات مطلع الأسبوع المقبل والتوقيع مع لجنة الرقابة التشاركية.

أضاف: “تم البحث مع وزيري الاقتصاد والصناعة بالأسعار مع المعنيين، على أن يعود إلى اللجنة التشاركية لتأمين الأسعار بشكل معقول، وتأمين فتح المصانع بشكل دائم. أتمنى على المصانع الالتزام بدءا من نهار الإثنين وفتح أبوابها لتأمين المواد للسوق اللبنانية والمحافظة على القدرة الشرائية، وسيتم ملاحقة المخالفين من قبل الجهات المختصة الوزارية والأمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام