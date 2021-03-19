قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تحقق تقدما باتجاه مدينة #مأرب مع سيطرتها على جبل استراتيجي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 10:36

قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تحقق تقدما باتجاه مدينة #مأرب مع سيطرتها على جبل استراتيجي

منذ 8 mins 19 March، 2021
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