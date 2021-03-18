الوزيرة شريم: على مجلس النواب اقرار الكثير من القوانين المهمة والضرورية في هذه المرحلة

اعتبرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لوح بالإعتكاف على اعتبارها ورقة سياسية لحض المعنيين على تشكيل حكومة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل انهيار الهيكل على رؤوس الجميع”.

وأوضحت شريم في مداخلة تلفزيونية، أن “على مجلس النواب اقرار الكثير من القوانين المهمة والضرورية في هذه المرحلة، فلا دولة بالعالم تعيش سنة ونصف من الإنهيار ولا تقر قانون الكابيتال كونترول، أما في ما خص ترشيد الدعم فالمطلوب اقرار البطاقة التمويلية أولا من المجلس النيابي، ليصار الى اعتماد سيناريو واضح لترشيد الدعم، الوضع كارثي وفي ظل حكومة تصريف اعمال على المجلس النيابي ذي الصلاحيات الكاملة ان يتحمل مسؤولياته تجاه ناخبيه!”

وأوضحت شريم أن “حكومة تصريف الأعمال تعمل ضمن الصلاحيات التي يسمح بها الدستور ولا تقصر، ولكن وضعنا الخطة الإقتصادية من نيسان فرفضت واستخف بها ولم يوضع خطة أخرى ولو عمل بها منذ ذلك الوقت لكنا اليوم في غير مكان”.

وعن عدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال، أكدت وزيرة المهجرين أنها “من دعاة الإجتماعات اليومية والمفتوحة لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي على سواء الا أن للرئيس دياب اعتبارات اخرى، ولكن فلنشدد على ان الحكومة غير متقاعسة، وبالحديث عن توسيع مهام الحكومة، طلبنا تغطية من المجلس النيابي الذي لم يتحرك بهذا الصدد”، وتابعت “لا توسيع للصلاحيات ولا إقرار للبطاقة التمويلية، بمقابل اتهامات دائما بالتقصير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام