واعظي : الواجب الاسلامي يتطلب من المسلمين مساعدة اخوانهم في اليمن

نفى رئيس المكتب الرئاسي في إيران محمود واعظي، مزاعم السعودية بشأن التدخل في اليمن ، وقال : ان السعوديين يقتلون النساء والأطفال في اليمن ، وقد حولوا هذا البلد الى انقاض .

واضاف واعظي بعد اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس روحاني اليوم الاربعاء ، ان السعوديين يكيلون الاتهامات للآخرين ويتهربون من ايضاح الحقائق أمام الرأي العام الإسلامي الذي يتساءل: لماذا تستخدم الأموال المتعلقة بالمسلمين لشراء الأسلحة من امريكا والغرب وتوجه لقتل المسلمين في اليمن؟

وتابع واعظي قائلا أن مساعداتنا هي بالحد الذي يساهم في منع وقوع المزيد من الظلم والحيلولة دون قتل المزيد من اليمنيين .

كما تطرق واعظي الى الضغوط الامريكية على إيران ، وجهود طهران للعمل على رفع الحظر الظالم عن البلاد وقال: ان الارصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية لا علاقة لها بامريكا بأي شكل من الأشكال ، إلا أن ادارة ترامب تدخلت بشكل غير قانوني لتجميد هذه الارصدة ، ومن هنا فإن سيئول تتحمل المسؤولية بشأن الاموال الإيرانية.

المصدر: وكالة ارنا