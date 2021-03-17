المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام : الموقف الأمريكي من الحرب في #اليمن لم يتغير عما كان عليه في عهد دونالد #ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 12:30

المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام : الموقف الأمريكي من الحرب في #اليمن لم يتغير عما كان عليه في عهد دونالد #ترامب

منذ 1 ساعة 17 March، 2021
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