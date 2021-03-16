القائم بالأعمال الايراني يلتقي عائلة الأسير سكاف: الطريق الذي سلكه السبيل الوحيد لمواجهة اعداء الأمة

استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان حسن خليلي في مقر السفارة، وفدا من عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف.

بداية قال السيد خليلي نرحب بهذه العائلة الكريمة التي تكمل مسيرة الأسير المناضل منذ سنين طويلة ، وأكد أن يحيى سكاف هو رمز من رموز المقاومة الذين قاوموا العدو الصهيوني والذين نعتز بتضحياتهم لأنهم نذروا حياتهم دفاعا عن عزة الأمة بأكملها.

واعتبر ان الطريق الذي سلكه يحيى سكاف هو السبيل الوحيد لمواجهة اعداء الأمة الذين يعملون على تقسيمها وتفتيتها من خلال إثارة النعرات العرقية والطائفية والمذهبية وتوجه بالتحية له ولكافة الأسرى الأبطال في السجون الإسرائيلية.

وأشاد بالجهود الدؤوبة والمخلصة التي بذلت طوال الفترات الماضية، والتي أدت الى تحرير العديد من الأسرى الأبطال وعودتهم بعزة وكرامة الى وطنهم واهلهم وذويهم ، هذه الإنجازات أتت تجسيدا عمليا للوعد الذي أطلقه أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله بأننا قوم لا نترك أسرانا في سجون الأعداء.

وتحدث جمال سكاف شقيق الأسير حيث شكر كافة المتضامنين مع قضية أخيه، لا سيما الإخوة الأعزاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية،الذين نتضامن معهم ايضا في قضية إختطاف عملاء العدو الصهيوني للدبلوماسيين الايرانيين الأربعة في لبنان ، حيث ما زال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وأكد سكاف ان كل العقوبات الظالمة التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الايرانية هي نتيجة وقوفها الى جانب القضية الفلسطينية وقوى المقاومة والممانعة في المنطقة، في مواجهة العدو الصهيوني والإستكبار العالمي، واعتبر ان الانتصارات آتية مهما بلغت الصعوبات، لأن الشعوب العربية والإسلامية ستبقى سندا لفلسطين وقضايا أمتنا المحقة والعادلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام