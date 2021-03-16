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March 16 2021 - 17:20

رئاسة مجلس الوزراء: تم فتح اعتماد لنقل المواد الخطرة جراء انفجار المرفأ الى خارج لبنان

منذ 31 mins 16 March، 2021
رئاسة مجلس الوزراء
لبنان

قال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني إنه تم فتح اعتماد للمباشرة بنقل المستوعبات التي تحتوي على المواد الخطرة التي جرى تجميعها من مرفأ بيروت بعد الانفجار، الى خارج لبنان.

ولفت المكتب في بيان له الثلاثاء الى انه “بتوجيهات ومتابعة حثيثة من الرئيس الدكتور حسان دياب، تم فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة Combi Lift بما يتيح لها المباشرة بنقل المستوعبات التي تحتوي على المواد الخطرة التي جرى تجميعها من مرفأ بيروت، إلى خارج لبنان، وذلك تنفيذا للعقد الموقع مع الشركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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