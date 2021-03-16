وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: إيران لاعب أساسي ومسؤول فيما يخص أمن وسلام المنطقة وستبقى كذلك ومستعدون بالكامل للحوار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 10:08

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: إيران لاعب أساسي ومسؤول فيما يخص أمن وسلام المنطقة وستبقى كذلك ومستعدون بالكامل للحوار

منذ 10 mins 16 March، 2021
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