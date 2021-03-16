قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 مواطنين من #الضفة_الغربية بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 10:08

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 مواطنين من #الضفة_الغربية بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم

منذ 40 mins 16 March، 2021
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