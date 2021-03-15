خلاصة استطلاع الرأي لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار في خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاعا حول تحريك الشارع وقطع الطرق في ظل الوضع الاجتماعي والنقدي.



وجاء الاستطلاع ونسب النتائج على الشكل التالي:

هل تعتقد أنه يوجد مساعٍ جديدة للفوضى من اطراف سياسية لبنانية؟

نعم (92%)

كلا (8%)

عدد المشاركين: 1630

تعتقد الغالبية الساحقة من المستطلعين ان ما حدث في الايام الماضية من لعبة الشارع وقطع الطرق معطوفة على لعبة رفع الدولار هي محاولة جديدة من اطراف داخلية وخارجية استجلاب الفوضى والفتن الى لبنان.. لا يعني ذلك ان تحركات الناس الموجوعة من الوضع الاجتماعي والتي تكون بطريقة مدروسة دون قطع طرق على الناس واثارة تحريض فتنوي ليست مفهومة، ولكن محاولات الفوضى والتحريض لأهداف سياسية ولإبعاد مسار المحاسبة عمن تسببوا في هذا الخراب الوطني والمالي هي الخطوات المدانة التي يجب رفضها.