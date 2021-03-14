اليمن: إستشهاد امرأة وإصابة طفلها بغارة للعدوان على مديرية الحوك بالحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2021 - 09:36

اليمن: إستشهاد امرأة وإصابة طفلها بغارة للعدوان على مديرية الحوك بالحديدة

منذ 44 mins 14 March، 2021
الحديدة
اليمن - عربي وإقليمي

استشهدت يمنية وأصيب طفلها البالغ من العمر 8 أشهر بغارة جوية شنتها طائرة بدون طيار تابعة للعدوان الامريكي السعودي الاماراتي الأحد على حي سكني بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة اليمنية.

وذكر مصدر يمني أن “طيران العدوان وفي خرق واضح لاتفاق السويد، شن غارة جوية بطائرة بدون طيار على محيط جامع القدس بمديرية الحوك”، وأشار إلى “استشهاد سلمي على نحش (35 سنة) متأثرة بجراحها وإصابة طفلها ماجد ناجي احمد عبد الله (8 أشهر) نتيجة الغارة، فضلا عن تضرر المسجد وعدد من منازل المواطنين في المنطقة”.

المصدر: موقع انصار الله

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