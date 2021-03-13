الصحة الايرانية: تسجيل 7802 اصابة و 73 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 7802 اصابة و 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد. وقالت لاري في تصريحها اليومي السبت، إنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7802 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليترفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 739 الفا و 360 شخصا من ضمنهم 3836 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة”.

واضافت أن “عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و 485 الفا و 179 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 73 وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 142 شخصاً”.

وأوضحت أنه تم لحد الان اجراء 11 مليونا و 651 الفا و 917 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.

المصدر: فارس