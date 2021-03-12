وزير الصحة: على المواطنين ان يدركوا ان المعركة بمواجهة كورونا لم تنته

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن المستشفى اللبناني الكندي الذي خصص لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال حسن “من الأهمية ان يعلم المواطنون بأن المعركة ومواجهة هذا الوباء لم تنته”، وأضاف “التزام المجتمع يؤثر كثيرا في خفض عدد الحالات”، وتابع “مع اطلاق الحملة الوطنية للقاح واجهنا بعض العقبات اللوجستية والمتعلقة بالمنصة الإلكترونية”، واوضح “هناك نسبة لا يستهان بها نالت الجرعة الثانية، ومن لم تصله رسالة التلقيح بعد سيتم التواصل معه، وقد زدنا عدد الاشخاص الذين يتلقون المراجعات عبر الخط الساخن 1214 الى 30 شخصا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام