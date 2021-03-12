مجلس النواب أقر قانون إبرام إتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي

أقر مجلس النواب اللبناني الجمعة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441 ويتضمن طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.

كما اقر المجلس إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الإقتصادية في لبنان.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مناقشة مشروع القرض لدعم شبكة الامان الاجتماعي “الرئاسة عندما وجدت ان هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع لاننا انتظرنا ان تأتينا كل الايضاحات”، وتابع “أصريت ان تكون موقعة حسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين”، واوضح “بعد وصول كل هذه الامور والايضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام