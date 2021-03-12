قائمقام حاصبيا تابع موضوع العثور على أربع قنابل عنقودية في خراج ميمس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 01:36

قائمقام حاصبيا تابع موضوع العثور على أربع قنابل عنقودية في خراج ميمس

منذ 1 ساعة 12 March، 2021
المنار
المنار
لبنان

تابع قائمقام حاصبيا رواد سلوم موضوع العثور على أربع قنابل عنقودية في خراج بلدة ميمس في قضاء حاصبيا، حيث اجرى اتصالات عدة شملت كلا من رئيس فرع مخابرات حاصبيا العقيد يحيى الحسيني ورئيس بلدية ميمس غازي الخطيب، وأعطى توجيهاته بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن فوج الهندسة في الجيش اللبناني سيعمل غدا صباحا على تفكيكها وتفجيرها، مثنيا على دور الأجهزة الأمنية في القضاء وجهوزيتها الدائمة لمواجهة أي طارئ أو مستجد. كما دعا سلوم الأهالي في القضاء للعمل على إبلاغ الأجهزة الأمنية فور مصادفتهم لأي جسم غريب ومشبوه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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