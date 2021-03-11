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March 11 2021 - 13:54

حركة “فتح” تفصل أحد قيادييها

منذ 17 mins 11 March، 2021
علم حركة فتح
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت اللجنة المركزية لحركة “فتح” في فلسطين الخميس عن فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله.

وقالت اللجنة “بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الاخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي وبقرارات الحركة وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه”.

ومنح القرار الصادر في الجلسة السابقة للجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.

المصدر: فلسطين اليوم

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