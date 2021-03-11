7 أسرى دخلوا أعواما جديدة في معتقلات العدو الاسرائيلي

دخل سبعة أسرى فلسطينيين الخميس أعواما جديدة في الأسر داخل معتقلات العدو الإسرائيلي.

والاسرى هم:

-الأسير أحمد حسن محمود شمارخة (46 عامًا) من محافظة بيت لحم، من مخيم الدهيشة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 12 مرة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

-الأسير أحمد محمد أحمد سعد (38 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

-الأسير محمد جبران محمد خليل (38 عامًا) من رام الله، من بلدة المزرعة الغربية في رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى 25 عاماً، وأمضى 15 عامًا في السجون.

-الأسير أحمد نافذ ناصر الشرباتي (36 عامًا) من الخليل، المحكوم بالسجن 40 عامًا وهو معتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

-الأسير سعد حامد محمد جرعاني (39 عامًا) من مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.

-الأسير أمير محمد أنيس جرادات (37 عامًا) من جنين، من السيلة الحارثية، المحكوم بالسجن 26 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في السجون.

المصدر: فلسطين اليوم