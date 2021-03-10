ذبيان: لاعتماد مراكز تموينية ممكننة تؤمن ترشيد واستمرار الدعم للسلع

اعتبر رئيس “تيار صرخة وطن” جهاد ذبيان في تصريح، أن “ما تشهده الساحة اللبنانية في هذه الأيام هو بلا شك نتاج السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين سنة، والتي أوصلتنا اليوم إلى هذه الأزمات المعقدة والمستعصية والمتعددة الوجوه”.

ورأى أن “الأزمات الكبيرة تحتاج إلى حلول كبيرة لا إلى ترقيع من هنا أو هناك، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الأزمة ويجعلها تتفاقم أكثر فأكثر، مثلما حصل في موضوع دعم أسعار السلع الأساسية منذ أشهر عدة إلى اليوم، وهو ما أدى إلى استنزاف جزء كبير مما تبقى من الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، الأمر الذي فرض نفسه على طاولة جميع المسؤولين والمعنيين من أجل إيجاد وسيلة ما لترشيد هذا الدعم الذي لا غنى عنه أبدا، بخاصة في ظل التدهور المريع والمستمر في سعر صرف الليرة، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لدى الغالبية الكبرى من العائلات اللبنانية”.

وقال”نسمع بين الحين والآخر اقتراحات وأفكارا عن بطاقة تموينية أو بطاقة تمويلية تحل محل الدعم، ولكن حتى الآن ليس هناك شيء ملموس بين أيدي الناس، علما أن كل المؤشرات تفيد بأن مصرف لبنان لم يعد لديه قدرة على الاستمرار في الدعم، بخاصة أن هذا الدعم الذي كلف أكثر من 500 مليون دولار شهريا، لم يكن يصل منه أكثر من 20 في المئة إلى العائلات المحتاجة فعلا إلى الدعم”.

وطرح “إمكان التعاون بين وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية لإقامة مراكز معينة في المدن الكبرى ومراكز الأقضية وتزويدها بكل أنواع السلع الأساسية التي لا تستغني عنها العائلات في حياتها اليومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام