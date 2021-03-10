مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء انقلاب حافلة على طريق العين السخنة بمصر (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 09:34

مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء انقلاب حافلة على طريق العين السخنة بمصر (سبوتنيك)

منذ 25 mins 10 March، 2021
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