حزب الله والبطريركية المارونية: نؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث وضرورة انعاش الإقتصاد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2021 - 20:28

حزب الله والبطريركية المارونية: نؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث وضرورة انعاش الإقتصاد

منذ 31 mins 9 March، 2021
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