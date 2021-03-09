الوزير حسن تسلم 30 جهاز تنفس هبة للوزارة من المجلس القاري الأفريقي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2021 - 16:46

الوزير حسن تسلم 30 جهاز تنفس هبة للوزارة من المجلس القاري الأفريقي

منذ 12 mins 9 March، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

تسلم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن هبة مقدمة للوزارة من المجلس القاري الأفريقي عبارة عن ثلاثين جهاز تنفس، وذلك في خلال استقباله وفدا من المجلس برئاسة رئيسه حسن يحفوفي.
ولفت يحفوفي في تصريح إلى “أن هذه المبادرة التي تتزامن مع الإحتفال بيوم المغترب تعكس الرغبة في تخفيف المعاناة عن أهلنا في الوطن وإبداء التقدير لما تقوم به وزارة الصحة العامة والوزير الدكتور حمد حسن الذي يدير الأزمة بشكل احترافي من دون كلل”.
وأوضح “أن المجلس القاري الأفريقي يتابع أوضاع الجالية اللبنانية في أفريقيا في سياق نشاطات الجامعة الثقافية في العالم”، آمل “الإنتصار على الجائحة في القريب العاجل ليتمكن العالم من العودة إلى حياته الطبيعية في أقرب فرصة ممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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