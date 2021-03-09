كورونا في الأردن.. توجه لتمديد حظر التجول مع اقتراب الإصابات من رقم قياسي

أعلنت الحكومة الأردنية أنها تعتزم فرض قيود جديدة، منها تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق بعض الشركات، بعد الاقتراب من تسجيل حصيلة قياسية للإصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة صخر دودين في تصريح، إن “الحكومة استبعدت أي إغلاق مطول في الوقت الحالي”.

وأضاف: “الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة لكن المملكة ستشدد القيود في الأيام المقبلة”.

وتابع: “200 ألف جرعة فقط حتى الآن وصلت من لقاح “فايزر/بيونتك” من أًصل 2.2 مليون تعاقد الأردن عليها”.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية 7413 إصابة جديدة و52 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة إلى 435130 والوفيات إلى 4987.

وسجلت العاصمة عمان، حيث يعيش نحو أربعة ملايين نسمة، 3929 إصابة، وهو أعلى عدد يومي في المدينة حتى الآن.

وأعلن أيضا وزير الصحة نذير عبيدات إغلاق العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط وسط ارتفاع سريع في معدلات الإشغال.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات أكثر صرامة، منها تمديد حظر التجول الليلي الذي يبدأ حاليا في التاسعة مساء وإغلاق بعض الأعمال التجارية مثل الملاهي الليلية.

المصدر: وكالة رويترز