كورونا في بريطانيا.. تسجيل 4712 إصابة و65 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 4712 إصابة و65 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4712 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4223232 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي انخفاضا حيث بلغ يوم 4 مارس 6573 حالة، وفي 5 مارس 5957 حالة، وفي 6 مارس 6040 حالة، وفي 7 مارس 5177.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 65 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 124566 شخصا.

المصدر: وكالات